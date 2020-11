Coronavirus: 6 decessi in Trentino, massima allerta nelle Rsa. Sono 3 i morti in Alto Adige fino a sabato 28 novembre

Sul fronte Rsa – è stato confermato durante il consueto aggiornamento -, intervento specifico su quella di Transacqua, nel Primiero, in seguito all’individuazione di ben 12 contagi. Quattro degli ospiti positivi sono stati trasferiti nella struttura ad hoc di Volano, dove salgono a 84 i posti occupati, quindi si coinvolgono in questo servizio anche altre realtà (come Ala e Tione)

Trento/Bolzano – Sono 6 i decessi, la metà dei quali avvenuti in case di riposo, e 219 i nuovi positivi in Trentino, su 3.955 tamponi molecolari eseguiti. Lo riferisce il bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari.

Dei nuovi positivi, 151 sono stati identificati tramite attività di contact tracing o screening, i restanti 68 perché sintomatici. Gli asintomatici seguiti a domicilio sono 121, mentre a domicilio sono curati anche 54 pauci sintomatici. Tra i nuovi positivi 18 contagi in Rsa tra ospiti e operatori, 3 contagi fra bambini con meno di 5 anni (1 di questi ha meno di 2 anni), e 59 over 70.

I guariti sono 397, per un totale di 12.433 da inizio emergenza. Negli ospedali il numero delle dimissioni supera quello dei nuovi ingressi (39 il dato delle prime, 35 quello dei secondi): al momento i pazienti ricoverati sono pertanto 446 (ieri erano 4 in più), di cui 42 in rianimazione (2 in meno rispetto a ieri). Sul fronte scolastico ci sono altri 21 ragazzi positivi; le classi in quarantena fino a venerdì erano 85.

Covid in Alto Adige

Tre decessi (523 complessivi) e 494 nuovi casi positivi al Coronavirus in Alto Adige. I laboratori dell’Azienda sanitaria altoatesina, nelle ultime 24 ore, hanno effettuato 2.388 tamponi molecolari.

Sono 262 le persone ricoverate, 36 in terapia intensiva, 147 quelle in strutture private convenzionate. Sono stati inoltre eseguiti 1.451 test antigenici, 109 dei quali sono risultati positivi. I pazienti Covid in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes sono 110, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 8.919