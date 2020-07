Coronavirus: 2 persone positive in Trentino Alto Adige, accertamenti in corso su possibili nuovi focolai

Posted on

Dai rimborsi per le vittime delle bollette pazze, al rafforzamento della Consob nel contrasto delle truffe 4.0 NordEst – Sono questi alcuni degli emendamenti alla manovra approvati in commissione Bilancio al Senato. RIMBORSI CONTRO BOLLETTE PAZZE: Rimborso con ‘interessi’ per gli utenti vittime di bollette ‘pazze’. Un emendamento alla manovra votato in commissione Bilancio al […]