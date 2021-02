Comune di Mezzano informa: manifestazione interesse per concessione uso malghe Grugola e Lozen

Entro le ore 12 di mercoledì 10 febbraio

Mezzano (Trento) – Il Comune di Mezzano ha pubblicato in queste settimane i nuovi avvisi per la concessione in uso delle malghe Grugola e Lozen. I dettagli per rendere nota la propria disponibilità, sono scaricabili direttamente dall’albo dell’Ente.

Manifestazione di interesse per la concessione in uso di “MALGA GRUGOLA” in C.C. Mezzano (fabbricati e area pascolo)

Manifestazione di interesse per la concessione in uso del complesso pastorale (malga e pascolo) e della struttura agrituristica denominata “MALGA LOZEN” in C.C. Mezzano File pdf dell’avviso Scarica il file (File application/pdf 1.006,99 kB)

In breve

Sono stati pubblicati in questi giorni anche gli avvisi per le concessioni dei complessi zootecnici riferiti alle stagioni 2021 – 2025 relativi alle malghe e i pascoli di Telvagola, Quarazza, Valsorda Prima, Valsorda Seconda e pascoli alti Cupolà, Valcion e Coldosè. E’ stato fissato il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 16 febbraio 2021 per la presentazione delle candidature dei lavoratori manuali della terra o coltivatori diretti.