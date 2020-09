Comunali 2020 Imèr, il neo sindaco Antonio Loss e lo sfidante Daniele Gubert commentano il voto (AUDIO)

Posted on

E’ successo in supermercato di Bolzano Bolzano – Stroncato da un infarto dopo essere stato sorpreso a rubare un tubetto di dentifricio e una confezione di shampoo in un supermercato. E’ successo a Bolzano, vittima un uomo di 67 anni. Il dramma è iniziato quando l’uomo, residente in città, è stato notato dal personale del […]