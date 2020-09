Posted on

Turista ha chiamato il 112, che ha rintracciato la proprietaria Bolzano – Durante una breve escursione lungo i sentieri che costeggiano il Passo Gardena, in Alto Adige, un turista ha trovato, abbandonata su una panchina, una borsa da donna che conteneva, oltre ai documenti della proprietaria, anche 2.000 euro in contanti ed un assegno non trasferibile dell’importo […]