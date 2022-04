Covid, ancora 1 decesso in Alto Adige. In Trentino 576 nuovi casi su oltre 4.800 tamponi e nessuna vittima

La situazione in Trentino Alto Adige fino a mercoledì 27 aprile 2022

Trento/Bolzano – Sono 576 i nuovi contagi per Covid-19 in Trentino, lo registra il bollettino quotidiano dell’azienda provinciale per i servizi sanitari, che fortunatamente non dà conto di decessi avvenuti sul nostro territorio per lo stesso motivo.

Tra i nuovi casi positivi, 21 emergono dai molecolari (su 391 test effettuati) e 555 dagli antigenici (su 4.479 test effettuati). I molecolari poi confermano 13 positività intercettate nei giorni scorsi dai test rapidi. I pazienti ricoverati in ospedale sono 84, di cui 3 in rianimazione. Nella giornata di ieri, infatti, sono stati registrati 9 nuovi ricoveri e 9 dimissioni. Calano di 119 unità i casi attivi sul nostro territorio, per un totale di 3.747.

Questa la ripartizione dei nuovi casi per fasce di età:

6 tra 0-2 anni

2 tra 3-5 anni

18 tra 6-10 anni

12 tra 11-13 anni

20 tra 14-18 anni

135 tra 19-39 anni

183 tra 40-59 anni

86 tra 60-69 anni

70 tra 70-79 anni

44 di 80 anni e oltre.

Martedì non vi erano classi con sospensione dell’attività didattica. I vaccini somministrati sono 1.214.140, di cui 427.829 seconde dosi e 335.994 terze dosi. I guariti sono 698 in più, per un totale di 154.584 da inizio pandemia.

Il punto a Bolzano

Un’altra persona, un ottantenne, ha perso la vita in Alto Adige dove il bollettino del 27 aprile, segnala anche 673 nuovi positivi. I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 694 tamponi PCR e registrato 24 nuovi casi positivi. Inoltre 649 test antigenici positivi.