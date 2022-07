Nuove esercitazioni con elicotteri militari tra Primiero e Vanoi in Trentino (FOTO)

Numerose le segnalazioni giunte alla nostra redazione, nella giornata di martedì 5 luglio 2022. Ecco le foto che documentano i passaggi

Primiero/Vanoi (Trento) – Il rumore potente del velivolo militare nel pomeriggio di martedì, non è passato inosservato nelle velli di Primiero e Vanoi. Proseguono infatti le esercitazioni militari, anche nel Trentino orientale, come era già accaduto nei mesi scorsi con altri velivoli e altri reparti. In questo caso, le segnalazioni risalgono al pomeriggio di martedì nella zona del monte Vederna, con passaggi a volo molto lento, tra Imèr e Mezzano e succesivamente nella vicina Valle del Vanoi.

Il Ch47 in volo

Come documentano gli scatti di Stefano Taufer – si tratterebbe del velivolo Ch47Chinook – un elicottero pesante (fascia da 9 a 12 tonnellate) da trasporto. È caratterizzato principalmente da una configurazione a 2 rotori: uno sopra la cabina di pilotaggio, il secondo nella sezione di coda come per il Ch-46 e non nella consueta configurazione rotore principale e rotore anti-coppia. Il Ch-47 si caratterizza anche per una grande fusoliera (15 m di lunghezza) con portellone cargo di coda; ha due turbine Honeywell (Lycoming) T55-L-712E montate nella sezione di coda in due gondole esterne sotto al rotore posteriore. L’elicottero è dotato di carrello d’atterraggio fisso composto da quattro ruote in configurazione 2-2.

Elicotteri in dotazione all’Esercito

Sono 40 i Ch47C consegnati a partire dal 1973 all’Esercito italiano, 16 ICH-47F ordinati nel 2008 per sostituire i CH-47C, consegnati a partire dall’ottobre 2014. n aeromobile estremamente versatile che ha condotto missioni sia di carattere prettamente operativo che interventi di carattere umanitario sul territorio nazionale e all’estero.

Il Ch47 “F”, evoluzione del CH47, è in grado di operare in condizioni ambientali ove i fenomeni noti come brown-out (operazioni su terreno polveroso) e di white-out (operazioni su terreno innevato) possono essere causa di disorientamento spaziale degli equipaggi. ​Inoltre può interfacciarsi con i più moderni sistemi di Comando e Controllo attualmente in dotazione alle Forze Armate.​