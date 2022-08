Cgia, Nordest torna ad essere locomotiva economica Paese

Posted on

Bimbo rasato per punizione, 3 indagati. ‘Lezione’ impartita a 11enne. Secondo esposto di un altro minore/VICENZA – I capelli rasati a zero ‘come agli ebrei’ – secondo la denuncia presentata dai genitori – e una croce disegnata sulla testa per non aver fatto bella figura in una gara di nuoto: e’ la punizione inflitta da due […]