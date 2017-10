Catalogna: Rossi-Kompatscher, autogoverno ma dentro lo Stato

Connect on Linked in

Governatori Trento e Bolzano, rispettare Stato di diritto

Trento/Bolzano – “La via è quella dell’autonomia e dell’autogoverno dentro lo Stato”. Lo affermano i presidenti delle Provincie di Trento e di Bolzano Ugo Rossi ed Arno Kompatscher in una lettera inviata al governo spagnolo e a quello della Catalogna, ricordando l’esperienza autonomistica del Trentino e Alto Adige, che “in una stagione di forti tensioni ha garantito pace e benessere alle popolazioni dei due territori”.

I due governatori auspicano che fra Spagna e Catalogna “possa aprirsi un confronto costruttivo, in un’ottica di rispetto e comprensione delle reciproche posizioni e di valorizzazione delle diverse istanze”. “Stiamo seguendo con apprensione e particolare attenzione quanto sta accadendo in queste settimane in Catalogna”, scrivono Kompatscher e Rossi.

“La nostra esperienza ci insegna inoltre che le buone ragioni delle autonomie non possono prescindere dal rispetto dello stato di diritto, dalla negoziazione e dai principi costituzionali. Esse devono essere in dialogo costante con gli altri livelli di governo. Solo in questo modo possono rappresentare un valore aggiunto anche per l’intero sistema e un baluardo a difesa della democrazia”, aggiungono i presidenti. “I nostri sistemi di autogoverno – dicono i governatori – hanno potuto svilupparsi grazie anche alla dinamicità e al continuo processo di rinnovamento e ridefinizione degli equilibri tra i diversi livelli istituzionali, all’interno del quale hanno assunto un ruolo di assoluto rilievo le norme di attuazione dello Statuto di autonomia”.

“Il nostro auspicio – concludono Rossi e Kompatscher – è che in Spagna e in Catalogna possa aprirsi un dialogo ed un confronto costruttivo tra governo nazionale e governo catalano, in un’ottica di rispetto e comprensione delle reciproche posizioni e di valorizzazione delle diverse istanze. Sarebbe altresì auspicabile, anche alla luce delle nuove dinamiche sociali, politiche ed economiche, che si aprisse a livello nazionale ed europeo una seria riflessione sul futuro degli enti territoriali e sull’opportunità di rilanciare il valore del regionalismo all’interno del rinnovato contesto internazionale”.

In breve

Governatore Rossi: “O presidente o me ne vado” – “E’ chiaro che se uno ha fatto il presidente di una coalizione, non è poi adatto a ricoprire altri ruoli”. Lo dice il governatore del Trentino Ugo Rossi. “Se avessi perso le primarie – aggiunge in un’intervista ad un quotidiano locale – non avrei mai fatto il vicepresidente della Provincia”. Rossi respinge inoltre anche altre ipotesi per il suo futuro politico: “Ho già detto tante volte – spiega – che non sono interessato ad andare a Roma”. Il presidente respinge anche l’ipotesi di una candidatura, con il Patt, con un’altra coalizione: “No – dice – sono un uomo di centrosinistra autonomista e mi sono sempre speso per questo, perché sono convinto che sia la cosa migliore per il Trentino”. Rossi, infine, sottolinea che è la coalizione a dover decidere, anche sui tempi. Alla richiesta di un commento su quanto l’ex governatore Dellai auspica, e cioè che si decida “nel più breve tempo possibile”, Rossi risponde lapidario: “Anche il quando lo decidono loro”.