Trepidante attesa ad Imèr per tentativo “Guinness World Record”: Canederlo da 50 chili. L’invito è a partecipare numerosi Sabato 10 giugno

C’è grande attesa ad Imèr per la prova che sarà effettuata sabato 10 giugno. L’obiettivo è quello di realizzare un ‘Canederlo’ di ben 50 chilogrammi #canederlorecord su facebook www.facebook.com/festadelcanederlo/

Imèr (Trento) – Quanto è grande un canederlo di 50 chili? Quanto tempo serve per prepararlo? Ma soprattutto quanti ingredienti locali a chilometro zero, da impastare per ore e ore fino al momento clou della cottura finale? E poi quante porzioni si serviranno? Tutte domande che in molti si pongono in queste ore a Primiero, in vista del tentativo di “Guinness World Record” per un maxi canederlo da 50 chili.

L’impresa da record firmata GARI

L’impresa da record in Valle, è in programma sabato prossimo 10 giugno, a Imèr nel Primiero, dove ogni anno si tiene l’atteso evento: colori, sapori e tradizioni che rendono un territorio unico. La Festa del Canederlo, Knoedelfest 2017 tornerà come di consueto il 2/3 settembre tra due ali di folla, che colorano il suggestivo borgo ai piedi delle Dolomiti trentine.

Ma come ogni impresa che si rispetti, ha bisogno del supporto dell’intera Valle, che è invitata a sostenere il Comitato organizzatore, il Gruppo Attività Ricreative di Imèr (G.A.R.I.). A partire dalle 13 di sabato infatti, all’Osteria Bar Masi di Imèr sarà possibile assaggiare il “Super Canederlo” realizzato per l’occasione… Un momento di festa per il paese ma anche per l’intera Valle, che si preannuncia antipasto di successo per la grande edizione 2017.

Attesa per l’evento

Hanny Wittmann (nella foto), alla guida del Gruppo GARI di Imèr, descrive con emozione le ore che ci separano dal tentativo di record.

“L’idea è nata da alcuni amici feltrini (Andrea in particolare di ‘Sinergia Italia’) che già da tempo hanno realizzato alcuni Record da Guinness come quello della polenta, in stretta sinergia con lo splendido gruppo di giovani che forma il GARI. Una squadra che si spende da mesi per la riuscita dell’evento: la vera anima della Knoedelfest.

Per il momento – ammette Hanny – ancora nessuna preoccupazione. Sono stanca per le fatiche dei giorni scorsi, ma forse venerdì sera qualche preoccupazione mi verrà di certo, soprattutto sabato davanti alla bilancia!”

Quale l’obiettivo di questa prova da Guinness?

“Credo – aggiunge la presidente del GARI di Imèr – che questo tentativo rappresenti davvero una bella promozione per il nostro appuntamento di settembre. Una manifestazione che ormai richiama gente da ogni dove. Da mesi stiamo già promuovendo la Festa del Canederlo 2017 con molte novità in paese e da tempo siamo vicini anche a grandi eventi sportivi che promuovono il nostro evento”.

Chef al lavoro, molte ore di cottura

Ma veniamo al tentativo di record di sabato 10 giugno. Come si svolgerà la prova e quante ore serviranno?

“Due chef al lavoro – spiega soddisffatta Hanny – Matteo e Filippo Bettega, con grande esperienza in alberghi di fama nazionale con il prezioso aiuto di Andrea. Si inizierà molto presto sabato mattina. Già dalle sette si spalancheranno le porte della cucina, per iniziare la lavorazione del super canederlo. Poi via con l’impasto… un lavoro importante per fare in modo che il canederlo resti compatto. Subito dopo la fase più delicata, quando il super canederlo verrà immerso nell’acqua bollente… Una prova del nove per tutti e uno spettacolo irripetibile”.

Tutti con le dita incrociate quindi ad Imèr?

“Si proprio così. Tutti ad attendere che il canederlo superi la prova del peso. La bilancia dovrà confermare i 50 chili esatti, solo così la prova sarà superata. Il Gunness richiede regole molto rigide, non si tratta di una prova semplice, stiamo lavorando da tempo per rispettare tutti i requisiti previsti”.

L’invito è quindi a partecipare numerosi?

“Vi aspettiamo numerosi a Imèr per festeggiare (incrociamo le dita!) dopo le 13 di sabato, per assaggiare il nostro Super canederlo da record! E a settembre in piazza a ballare con abito della tradizione. W la festa del Canederlo!”