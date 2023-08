Cade dalla seggiovia Valbiolo: soccorso un 49enne di Peschiera Borromeo

Un escursionista di 49 anni di Peschiera Borromeo (Milano) è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento dopo essere precipitato dalla seggiovia Valbiolo facendo un volo di circa 7 metri

Trento – L’uomo era appena salito sulla seggiovia nei pressi del rifugio malga Valbiolo (quota 2.250 metri) per scendere verso il passo del Tonale quando, prima di abbassare la barra di protezione, probabilmente per una distrazione, è precipitato a terra. La chiamata al Numero Unico per le Emergenze 112 è arrivata poco dopo le 16.30.

La Centrale Unica di Trentino Emergenza ha chiesto l’intervento dell’elicottero mentre sul posto si portava la Guardia attiva del Soccorso Alpino di turno al Bike Park. Attivata anche la Stazione di competenza del Soccorso Alpino di Vermiglio. Arrivato sul posto, l’elicottero ha sbarcato nei pressi del luogo dell’incidente il Tecnico di elisoccorso con l’equipe sanitaria. L’infortunato, cosciente, è stato stabilizzato, imbarellato, recuperato a bordo dell’elicottero, che nel frattempo era atterrato poco lontano a rifugio malga Valbiolo, e trasferito d’urgenza all’ospedale Santa Chiara di Trento.

In breve

Un ventenne di Trento è stato denunciato dai Carabinieri: secondo i militari sarebbe proprio lui il piromane responsabile dei due roghi appiccati in un parcheggio condominiale nel quartiere Clarina di Trento, in via Degasperi. Uno scooter era andato a fuoco il 4 agosto, una Fiat punto la notte del 6. Il giovane, sedicente guardia giurata, incensurato, aveva raccontato persino ai giornalisti di aver notato un uomo che tentava di dare alle fiamme anche a una Panda e di averlo messo in fuga sparando un colpo in aria.

Stava attraversando la strada quando è stato investito da una macchina che percorreva via delle Ghiaie a Pietramurata. Un bambino di 9 anni è stato elitrasportato al Santa Chiara di Trento in codice rosso.

Incidente anche in via Marconi nel centro di Arco dove due donne sono state investite da un pickup. La più grave è stata trasportata al Santa Chiara con l’elicottero. Secondo incidente in via Aldo Moro, tra un’auto e una moto, dove ad avere la peggio, elitrasportato, è un motociclista che sopraggiungeva da Riva verso Arco.