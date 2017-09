„PilzeMafia“, Il ‘business’ dei fungaioli: raccoglitori organizzati dall’Italia in Tirolo. La stampa locale: “E’ la mafia dei funghi”

Connect on Linked in

La ‘Tiroler Tageszeitung’ lancia in prima pagina l’allarme della “mafia dei funghi”. Una situazione nota anche in molte altre zone del NordEst alpino, con pendolari che rivendono i preziosi frutti della terra a prezzi record

Tirolo – Raccoglitori di funghi provenienti dall’Italia, organizzati in gruppi, muniti di essiccatore e macchina per sottovuoto in queste settimane ‘visitano’ i boschi del Tirolo austriaco in cerca di porcini e gallinacci.

Secondo il giornale, i fungaioli professionisti arrivano in gruppi dall’Italia. Nella zona di confine prendono in affitto degli appartamenti, dove viene allestito un vero e proprio laboratorio per la lavorazione e il confezionamento dei funghi.

Ignorando il limite di raccolta di 2 chili a persona al giorno, vengono ripuliti interi boschi, spesso con metodi di raccolta illegali, ad esempio con rastrelli. Grazie ai prezzi elevati per i porcini in Italia il guadagno è notevole. L’anno scorso, ricorda la Tiroler Tageszeitung, un automobilista italiano è stato sorpreso con 26 chili di funghi. La multa può arrivare fino a 25.000 euro.