Brilla l’estate ai piedi delle Pale, ora si guarda all’inverno: assemblea Apt con il neo presidente della Federazione Coop, Fezzi

Ospite dell’Assemblea Apt il neo presidente della Federazione della Cooperazione Trentina, Mauro Fezzi

>La relazione della Presidente Apt, Paola Toffol (pdf)

Primiero San Martino (Trento) – Tradizionale appuntamento autunnale con l’assemblea dei soci di ApT S.Mart. La presidente, Paola Toffol, dopo un breve cenno alla questione finanziaria, ha presentato alcuni importanti e confortanti dati sull’andamento della stagione estiva 2016. All’appuntamento ha preso parte anche il neo presidente della Federazione della Cooperazione Trentina, Mauro Fezzi, il quale ha rilanciato l’importante necessità di una maggiore sinergia tra mondo dell’agricoltura e turismo locale.

“La stagione – ha ricordato la presidente Toffol – che si è conclusa con molti segni positivi indice di incremento sia in termini di arrivi che di presenze in tutti i settori ricettivi. Di notevole rilievo è l’aumento delle presenze straniere (+5,8%) i cui mercati di provenienza principali sono stati per numero di presenze: Germania, Israele, Usa, Francia, Svizzera, Rep Ceca, Regno Unito, Polonia, Austria e Paesi Bassi. Buona anche la presenza degli italiani, in particolare le regioni che rientrano tra la Top 5 del mercato nazionale per presenze turistiche vede al primo posto il Veneto, a seguire la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Lazio e la Toscana”.

La stagione invernale

Situazione che lascia ben sperare per la stagione invernale ormai alle porte che si apre con molte novità tra cui il potenziamento degli impianti di innevamento programmato nel polo sciistico di Ces-Tognola, l’ampliamento della pista Baby sull’Alpe Tognola e ben tre serate di sci in notturna al Colverde.

Molte le attività di promozione che ApT ha messo in campo per lanciare l’inverno con una comunicazione sempre più mirata, semplice e dal tono decisamente friendly per catturare anche il target più giovane. Non a caso web e social sono i settori che nel corso del 2016 hanno ottenuto grandi risultati ed è proprio sulla piattaforma virtuale che ApT intende compiere nel 2017 degli importanti investimenti, soprattutto in relazione al restyling del sito sanmartino.com con un’ottica mobile e contenuti sempre più accattivanti ed emozionali, offrendo delle esperienze di navigazione nuove, soprattutto per gli utenti che non conoscono la destinazione.

Tra le altre azioni da segnalare: gli incontri su temi importanti come la redditività delle imprese turistiche, anche attraverso l’adesione a progetti di sistema come il software Hbenchmark, lo sviluppo di prodotti come il freeride, la bike, e l’attivazione di sinergie con altri soggetti dell’ambito e non, come nel caso del GAL del Trentino orientale, in cui l’Apt è impegnata con importanti aspettative in termini di finanziamento di progetti locali.