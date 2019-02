Bolzano, Val d’Ultimo in festa per Paris: medaglia d’oro nel SuperG

Mondiali subito lampo Italia, Goggia argento da star. In SuperG azzurra beffata per 2″ da Shiffrin, brutta caduta Vonn. Meglio di così non potevano cominciare per l’Italia i Mondiali di Aare visto che già nella prima gara è stato migliorato il bilancio della competizione iridata di due anni fa a St. Moritz quando conquistò un solo bronzo per merito anche allora, di Sofia Goggia in gigante. Per cui va benissimo così, con la bergamasca ancora una volta eroina azzurra e che in 1.04.91 ha vinto oggi l’argento nel SuperG iridato sulle nevi scandinave. L’oro, per soli due centesimi di secondo, è’ andato all’americana Mikaela Shiffrin. Per lei – grande protagonista annunciata di questi Mondiali e dominatrice delle ultime stagioni di coppa del mondo – è il quarto titolo iridato in carriera, il primo in una disciplina veloce. Bronzo infine alla svizzera Corinne Suter in 1.04.94, con le prime tre atlete comprese in soli cinque centesimi di secondo, a testimoniare un gara tesissima sino allo spasimo. E’ stata infatti una gara da batticuore con sole e buona visibilità unicamente per le prime venti atlete.