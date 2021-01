Biathlon, Coppa del mondo: bronzo azzurro nella staffetta con Bormolini, Hofer, Giacomel e Windisch (VIDEO)

Podio nella staffetta 4×7,5km di scena nel tempio tedesco del biathlon, battuta solo dalle superpotenze Francia e Norvegia. Primo podio mondiale per il giovane trentino Tommy Giacomel

NordEst – Si tratta del primo podio per il settore maschile in questa stagione, dopo i tre conquistati a livello individuale da Dorothea Wierer. Nel format, invece, gli azzurri non entravano tra i primi tre dalla gara di Oestersund del 7 dicembre 2019.

La squadra azzurra composta da Thomas Bormolini, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel e Dominik Windisch sale sul terzo gradino del podio nella staffetta 4×7,5km di scena nel tempio tedesco del biathlon, battuta solo dalle superpotenze Francia e Norvegia.

La staffetta lanciata da Thomas Bormolini, poi con Lukas Hofer, il più in forma degli azzurri, e chiusa da Dominik Windisch, doppio bronzo olimpico ed ex campione del mondo. In terza frazione il giovane Tommaso Giacomel, al primo podio di Coppa del Mondo in assoluto per un 40/45 al tiro.

A Oberhof, in Germania, l’Italia è terza a 1’06”6 dietro la Francia campione mondiale di Simon Desthieux, Quentin Fillon-Maillet, Fabien Claude e Emilien Jacquelin, vincitrice in 1h22’28”0 e la Norvegia di Christiansen, Dale, Tarjei e Johannes Boe) .

Il quartetto azzurro si lascia dietro la Russia (a 1’55”3), la Germania a 2’06”4 (era in testa poi gli errori fatali di Horn a terra) e l’Ucraina a 2’31”8. Un importante risultato per l’Italia, in vista dei Mondiali di Pokljuka dal 10 al 22 febbraio.

