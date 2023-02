Addio a Tommaso, stroncato dalla meningite a 17 anni. Sui social l’addio degli amici del basket

Diciassettenne era stato ricoverato nel fine settimana. Ben 265 persone in profilassi

NordEst – Giocava a basket a Riese, una passione che coniugava con lo studio al liceo scientifico a Bassano. Lo sgomento in tutto il Veneto per la sua improvvisa scomparsa. La condizioni di Tommaso Fabris sono diventate disperate fin da poche ore dopo il ricovero, poi martedì mattina si sono spente le speranze: l’UIss vicentina ha avviato la procedura di osservazione per la dichiarazione di morte cerebrale del 17enne di Tezze sul Brenta, avvenuta poi martedì pomeriggio.

L’Ulss 7 Pedemontana ha avviato il tracciamento di tutti i contatti avuti dal ragazzo negli ultimi 10 giorni, tra cui i compagni di squadra con cui si era allenato e gli avversari, incontrati in una partita disputata dei giorni scorsi. Sono 265 le persone attualmente in profilassi.