Autovie Venete: a partire dal 1° dicembre numero verde gratuito

Il nuovo numero gratuito sarà 800.99.60.99

NordEst – Numero verde gratuito per le informazioni sul traffico a partire dal 1 dicembre. Va “in pensione” l’ 89.24.89 che era a pagamento ed entra in servizio l’ 800. 99.60.99

Al telefono rispondono gli operatori di Viaggiando, il Centro informativo di Autovie Venete e Brescia Padova, attivo dalle 6 del mattino alle 22,00.

Nella fascia notturna, dalle 22,00 alle 6 del mattino, sarà in funzione un risponditore automatico. Grazie alle sinergie con Autostrade per l’Italia, il servizio fornisce tutte le informazioni sul traffico autostradale fino a Milano. Non soltanto tutto il Nordest, quindi, ma una zona di territorio ben più ampia.

L’attività di Viaggiando va ad aggiungersi ai numerosi strumenti a disposizione degli utenti per verificare le condizioni della viabilità: il sito infotraffico, la app AutovieTraffic, il notiziario vocale aggiornato ogni ora ascoltabile anche dal sito di Autovie e l’account @AutovieTraffico oltre ai notiziari radiofonici trasmessi ogni ora da un network di emittenti locali.