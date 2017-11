Autonomia Veneto: insediata la Consulta

Print This Post

Zaia, 9/11 non saremo Roma,dobbiamo attendere iter provvedimento

NordEst – Si è insediata a Venezia la Consulta per l’Autonomia, all’interno della quale le categorie porteranno il loro contributo al disegno di legge che costituirà la base per la trattativa col Governo per l’attribuzione di nuove forme di autonomia alla Regione, che darà seguito al referendum del 22 ottobre.

Il presidente veneto Luca Zaia, dopo aver ricordato l’iter dalla legge referendaria del 2014 alla celebrazione del referendum, ha sottolineato che “la legge dice di trattare circa il contenuto del quesito referendario e non è quindi vero che non abbiamo voluto trattare: il tavolo è aperto e adesso dobbiamo capire come muoverci”.

“Il 9 novembre, quando si insedierà a Roma il tavolo delle trattative, noi non ci saremo: per rispetto istituzionale, ma anche perché la legge ci dice di attendere l’iter del disegno di legge presentato in Consiglio.

Lombardia ed Emilia Romagna ci vanno con una mozione di Consiglio, per cui sarebbero bastati 10 minuti, ma noi portiamo come contributo il lavoro di cinque anni”.