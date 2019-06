Autonomia, Fraccaro: nomine arbitrarie. Postal verso la presidenza della Commissione dei 12

Print This Post

“Stefani fa nomine per Trentino Alto Adige con criteri partitici”

Trento – “Il ministro Stefani ha firmato il provvedimento di nomina delle Commissioni paritetiche per l’autonomia del Trentino-Alto Adige/Sudtirol, che svolgono un ruolo fondamentale di raccordo tra lo Stato, la Regione e le Province autonome. Il provvedimento è stato assunto dal ministro senza ricorrere a quel metodo collegiale che è un punto di forza del governo del cambiamento”. Lo afferma il ministro M5s Riccardo Fraccaro, denunciando nomine di componenti “di chiara estrazione partitica”.

Al Governo spetta infatti il compito di nominare i 6 rappresentanti dello Stato nella Commissioni paritetica dei Dodici per l’attuazione dello statuto di autonomia.

La ministra leghista, ha scelto gli altoatesini Michl Ebner, imprenditore ed editore; Antonio Lampis, direttore generale dei musei al ministero dei beni culturali, già direttore della cultura italiana in Alto Adige; Filippo Maturi, deputato della Lega. Completano il pacchetto delle sei nomine del governo i trentini Gianfranco Postal, ex direttore del dipartimento affari costituzionali della provincia, e gli avvocati Claudia Eccher e Maurizio Roat.

La commissione paritetica è formata anche dai sei componenti di nomina locale: Schullian e Scalet (indicati dal Consiglio regionale), il deputato Durnwalder e Vettori (indicati dal Consiglio provinciale di Bolzano) e Ugo Rossi e Franca Penasa (Indicati dal Consiglio provinciale di Trento). Presidente della Commissione dei 12 potrebbe essere il Trentino Gianfranco Postal. Ma è ancora presto per dirlo.