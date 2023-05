Auto nell’Isarco a Bolzano: recuperato un corpo

A Bolzano un’automobile è precipitata mercoledì mattina da un ponte nel fiume Isarco

Bolzano – Auto sfonda il parapetto a ponte Loreto a Bolzano e finisce nell’Isarco. La macchina è precipitata mercoledì mattina verso le ore 08:20 dal ponte Loreto nel fiume Isarco. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco che poco dopo hanno recuperato una persona dalle acque e consegnato alle cure del medico d’urgenza.

Nonostante la velocità dei soccorsi e tutti gli sforzi per evitare il peggio, la persona non ce l’ha fatta e purtroppo è deceduta. L’incidente si è verificato intorno alle ore 8.30 a ponte Loreto, in pieno centro, dove attualmente sono in corso importanti lavori stradali. Per questo motivo il ponte attualmente è percorribile solo in una direzione. Non è ancora chiaro, come mai la macchina sia uscita di strada e abbia abbattuto il parapetto. L’Isarco attualmente, a causa dello scioglimento della neve in montagna, porta molta acqua.

In breve