Arriva la truffa di Natale, occhio al pacco fantasma

Nel mirino dei truffatori soprattutto gli anziani

NordEst – In questi giorni, con il Natale alle porte, è in aumento il fenomeno dei finti corrieri che consegnano pacchi e scatole vuote chiedendo un pagamento in denaro. La truffa dei pacchi fantasma, avverte la Polizia di Stato sulla propria pagina Facebook ‘Una vita da social’, è stata segnalata negli ultimi giorni da alcuni cittadini a Firenze, che hanno denunciato diversi tentativi di raggiro.

Il modo d’agire è consolidato: il finto corriere contatta telefonicamente una persona, e con la scusa di doverle consegnare un pacco chiede per il ritiro cospicue somme di denaro. I pacchi però, neanche a dirlo, sono vuoti. Per non cadere nella truffa, la polizia di Stato raccomanda di segnalare ogni episodio di questo tipo telefonando al 113.