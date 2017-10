A Imèr, giovedì 19 ottobre alle 15, l’ultimo abbraccio a Josè Ignacio Colantonio prima del suo rientro in Argentina

Connect on Linked in

Imèr nel Primiero, si stringe all’amico ‘Pepe’, deceduto tragicamente domenica 15 ottobre sul monte Pavione, durante una escursione



Imèr (Trento) – Nella Chiesa di Imèr nel Primiero, giovedì 19 ottobre alle 15, si terrà la cerimonia funebre di Josè Ignacio Colantonio, prima del suo rientro in Argentina, dove lo attende la sua famiglia.

“E’ mancato un amico delle Vederne – hanno scritto gli amici di Josè – si stringono alla mamma, al fratello e alla sorela, tutti coloro che lo hanno incontrato”.

L’ultima escursione sul monte Pavione

Josè Ignacio Colantonio, italoargentino di origini trentine, lavorava al rifugio Vederna, ai piedi dell’inizio della salita che porta al monte Pavione. Era partito sabato per una escursione in quota, purtroppo però in serata, non era più rientrato. E’ stato trovato senza vita in un dirupo, dagli uomini del Soccorso alpino.