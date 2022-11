Apt SMart in assemblea: ottimo andamento dell’estate, Failoni: “Vicini alle imprese”

Il presidente ApT, Antonio Stompanato, ha esortato nei giorni scorsi gli operatori a guardare avanti con ottimismo, anche in virtù delle conferme dell’apertura della skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle, già ufficializzata. Molti gli eventi che animeranno il Natale ai piedi delle Pale

Primiero (Trento) – Durante l’assemblea, l’Assessore provinciale al turismo, Roberto Failoni, collegato da remoto, ha confermato tra l’altro gli step previsti entro la fine del 2022 sul fronte del collegamento San Martino – Passo Rolle. Inoltre Failoni ha sottolineato come la Provincia sia in costante contatto con il governo per esplorare le opportunità di prorogare le agevolazioni alle imprese in relazione al perdurante dell’aumento del costo dell’energia che preoccupa l’intero comparto turistico trentino.

Buona l’estate, preoccupa l’inverno

Il presidente Apt, ha sottolineato il buon andamento della stagione estiva, con il sensibile aumento di arrivi e presenze riscontrato rispetto all’estate 2021, un risultato che si avvicina ai numeri fatti registrare dalla località prima della pandemia. Allo stesso tempo però, Stompanato ha affrontato con trasparenza anche le prospettive della stagione invernale ormai alle porte, per la quale le preoccupazioni degli operatori vertono maggiormente sul pricing e l’occupazione in relazione all’attuale inflazione e al continuo aumento dell’energia che potrebbero incidere sulla marginalità delle attività del comparto turistico.

Il presidente ApT ha esortato gli operatori a guardare avanti con ottimismo, anche in virtù delle conferme dell’apertura della skiarea San Martino di Castrozza-Passo Rolle, già ufficializzata nei giorni precedenti dalle principali società impianti. Ha ribadito inoltre che le sinergie attivate con le amministrazioni locali, i comitati, le associazioni di categoria e il supporto della Provincia Autonoma di Trento, negli ultimi anni sono state il collante che hanno permesso di superare il complesso periodo della pandemia e di ripartire nella giusta direzione, garantendo all’ospite un’offerta di qualità.

Ha evidenziato inoltre la sinergia attivata per la candidatura al Mondiale MTB Marathon 2026 e la relativa assegnazione e ha fornito alcune anticipazioni sulle progettualità in divenire sul tema della sostenibilità e sul percorso Plastic Free, che dopo una fase di empasse nei prossimi mesi sarà rilanciato con un’impostazione diversa. A questo proposito ha annunciato che il Comune di Primiero San Martino di Castrozza ospiterà la prestigiosa Assemblea delle Alpine Pearls che si terrà nell’ottobre 2023 e vedrà sul nostro territorio per due giorni i sindaci o i loro rappresentanti di 19 località dell’arco alpino.

Alla relazione del presidente è poi seguito l’esame e l’approvazione dei criteri di contribuzione in conto esercizio per l’anno 2023. In questo contesto è stata presentata la proposta del Consiglio di Amministrazione di mantenere le quote degli associati uguali all’anno scorso. Il direttore di Apt, Manuel Corso ha illustrato invece l’attività operativa e il bilancio preventivo 2023 che chiude a pareggio tra costi e ricavi su un complessivo di euro 1.968.883,00. Dal punto di vista strategico ha illustrato ai presenti come le ApT stiano condividendo con il sistema Trentino un piano marketing innovativo per il biennio che arriva al 2024.

In breve

Natale ricco di appuntamenti a Primiero. Dal 27 novembre ritorna il Mercatino di Natale di Siror (a seguire 04/12/2022, il 08/12/2022, il 10/12/2022, il 11/12/2022 e il 18/12/2022), ma ci sarà anche la “Fiera di Natale” nel centro storico di Fiera di Primiero e la mostra a cielo aperto “Di presepe in presepe” a Tonadico. Numerose anche le novità di stagione con gli appuntamenti alla Casa del Cibo di Palazzo Scopoli e il nuovissimo “Villaggio degli intrecci”, un luogo incantato popolato da folletti e gnomi.