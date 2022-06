Anziana muore nelle acque del lago a Caldonazzo. A Racines escursionista 82enne ritrovato senza vita

Due persone decedute in poche ore in Trentino Alto Adige

Trento/Bolzano – Terza vittima nelle acque dei laghi trentini. Antonia Busetti, trentina è deceduta in mattinata nel lago di Caldonazzo, forse a causa di un malore. Il suo corpo recuperato da due giovani su una canoa. Sul posto carabinieri ed equipe sanitaria

La donna, che nuotava molto bene, era con un’amica, quando si è sentita male ed è annegata. A dare l’allarme la stessa compagna e il gestore del ristorante che l’hanno vista in difficoltà. Il corpo dell’anziana è stato recuperato da due giovani su una canoa. Sul posto carabinieri ed equipe sanitaria. Salgono a tre le persone annegate nei laghi trentini da quando è arrivato il grande caldo. Il 21 maggio a perdere la vita era stata una 65enne trentina, sempre nel lago di Caldonazzo. Il 19 giugno a morire nel lago di Tenno un uomo di 50 anni di Verona.

Il tragico ritrovamento in Alto Adige

E’ stato trovato morto un turista tedesco di 82 anni che era stato dato per disperso giovedì sera 23 giugno a Racines. L’uomo era precipitato nei pressi della Malga Calice a 1500 metri. L’82enne era partito in mattinata per un’escursione. Quando la sera non era ancora tornato e scattato l’allarme. Per cercare il turista si erano attivati il soccorso alpino di Racines e i vigili del fuoco volontari della zona. Verso le 4 del mattino, la ricerca è stata interrotta, per riprendere questa mattina.

