A22, Camion contromano per 13 chilometri

Nessun mezzo coinvolto, fermato fra Trento e Rovereto

NordEst – Momenti di paura nel tardo pomeriggio lungo l’Autostrada del Brennero a causa di un camion che ha percorso 13 chilometri in contromano dall’area di servizio di Nogaredo Ovest, in direzione nord. Nessun mezzo è rimasto coinvolto.

Il camionista è stato fermato dalle pattuglie della Polizia stradale fra Trento sud e Rovereto nord in un’area di sosta in corsia di emergenza.

In breve

Un grosso incendio è divampato nel pomeriggio in un edificio a Salorno, in via Alighieri, danneggiando gravemente un paio di appartamenti. Non si segnalano persone coinvolte. Gran lavoro per un centinaio di vigili del fuoco che in breve hanno avuto ragione delle fiamme. Ancora da chiarire le cause del rogo.