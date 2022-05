Vasco Rossi Live a Trento, tutto pronto per il più grande evento in Italia post pandemia

Trento – Sono iniziate le limitazioni alla viabilità in vista del concerto di Vasco Rossi del 20 maggio e del soundcheck di giovedì, 19 maggio 2022. Ecco un breve promemoria delle modifiche alla circolazione e ai parcheggi previste per la città di Trento.

Si ricorda che tutte le informazioni, con i dettagli delle mappe e dei presidi della Polizia municipale sono reperibili sul sito dedicato.

Altre informazioni:

Vasco Rossi e Trento

“Con Trento ho un legame molto particolare. Ricordo come sono venuto qui per la prima volta. Avevo 22 anni – racconta sui social -, facevo l’università, e volevo fare un viaggio con mio padre e col suo camion per vedere com’era…la sua realtà.

Ci ero salito solo quando ero molto piccolo…

Così partimmo che erano circa le tre del mattino, io non ero andato a letto, a quei tempi prima delle 4 non si andava a dormire. Mi sdraiai sulla brandina che c’era dietro e mi addormentai come un sasso, non fui certo di compagnia…

Quando aprii gli occhi gli chiesi dove eravamo.

“Siamo a Trento” …Eravamo già sulla strada che portava alla cava di Porfido, materiale che sarebbe poi partito per New York.

Al ritorno la sua andatura moderata mi faceva quasi impazzire..

gli chiedevo : “ma perché non vai un po’ più forte”?

“Io faccio gli 80 e non mi fermo mai, quegli altri van forte, poi si fermano a bere il caffè, alla fine arrivo sempre prima io”.

Bé, a farlo arrivare dopo tutti quella volta ci pensai io, lo feci fermare a tutti gli autogrill che c’erano. Ogni volta con una scusa…

E lui, con molta pazienza, si fermava sempre. 💙🚚

In questi giorni a Trento mi hanno parlato di un anziano signore di queste parti che , per lavoro, conosceva mio padre e mio zio..

Alla domanda “ma tuo figlio prenderà in mano il camion ? mio padre rispose:

“Ma…per adesso canta…”