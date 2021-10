Val Gardena, tentato omicidio nella notte

Tentato omicidio nella notte a Selva Gardena

Bolzano – Un uomo di 42 anni, ha fatto irruzione nella casa del fratello ferendolo con numerose coltellate. La vittima è stata trasportata all’ospedale di Bolzano: non sarebbe in pericolo di vita.

Sembra che l’aggressore abbia anche cercato di neutralizzare la cognata con lo spray al peperoncino. La donna sarebbe però riuscita a scappare dai vicini e a dare l’allarme. Anche lei è stata portata al pronto soccorso. Sul posto diversi mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

In breve

FIamme nella notte a Bozzana, frazione di Caldes, in val di Sole. L’incendio si è sviluppato, poco prima delle 3, dalla mansarda di una casa e in poco tempo hanno inghiottito il tetto dell’abitazione. In uno dei due appartamenti era presente un’anziana, che ha dovuto lasciare lo stabile. Un altro residente non era in casa al momento del rogo. Anche lui, per il momento, non potrà rientrare nella sua abitazione.