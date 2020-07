(Tutto) a (Suo) Tempo e Luogo, dopo Tonadico la mostra collettiva apre a Siror: martedì 4 agosto alle ore 18

Posted on

I consigli di Greenpeace per prendersi cura dell’ambiente senza rinunciare all’atmosfera natalizia Natale 2016 – Luci di Natale, regali, menu di pranzi e cenoni, buoni propositi. Le feste possono essere il momento buono per prendersi cura dell’ambiente, basta seguire alcuni consigli. Per questo Greenpeace stila un ‘ecodecalogo’ da tenere presente per fare le scelte giuste […]