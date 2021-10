Trento Capitale dello Sport: al via la quarta edizione del festival con oltre 250 ospiti e 100 eventi

La cità si colora di rosa da giovedì a domenica, raccontando “L’attimo vincente”, con oltre 250 ospiti presenti che animeranno circa 100 eventi. Rallentamenti al transito dei treni sulla ferrovia del Brennero si sono verificati mercoledì pomeriggio a causa del forte vento che ha divelto una tensostruttura allestita per il Festival dello Sport

NordEst – Oltre alle conferenze, spazio anche allo sport praticato, con 5 camp outdoor dedicati a basket, arrampicata, tennis, padel e skateboard. Quattro giorni di attività per vivere lo sport a contatto di grandi allenatori e atleti che metteranno la loro passione e la loro competenza a disposizione di tutti gli appassionati.

Il Festival sarà anche un grande evento mediatico, seguito da oltre 160 fra giornalisti, fotografi e cameraman che in questi giorni si sono accredidati. E poco dopo le 14.00, nel palazzo della Provincia, in piazza Dante, è stato aperto l’apposito ufficio accrediti, dove sarà possibile ritirare il pass.

Il Festival dello Sport è organizzato da La Gazzetta dello Sport e da Trentino Marketing, con la collaborazione della Provincia autonoma di Trento, Comune di Trento, Apt di Trento e con il patrocinio del CONI e del Comitato Italiano Paralimpico.

Tutte le info sul sito www.ilfestivaldellosport.it dove è possibile consultare il programma e prenotare un posto per assistere in presenza ai vari eventi o per partecipare ai camp.

Rallentamenti al transito dei treni sulla ferrovia del Brennero si sono verificati mercoledì pomeriggio a causa del forte vento che ha divelto una tensostruttura allestita per il Festival dello Sport a Trento, nei pressi del Muse, e che è finita vicino ai binari. Sul posto hanno operato i vigili del fuoco che hanno recuperato la copertura. La ferrovia è rimasta chiusa per circa un’ora e successivamente i treni hanno subito rallentamenti fino a 50 minuti.