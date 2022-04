Tragico schianto in autostrada ad Avio: muore un camionista straniero

Gravissimo tamponamento tra mezzi pesanti martedì mattina in A22

Avio (Trento) – L’incidente è avvenuto martedì in tarda mattinata lungo l’A22. Per cause in corso di accertamento, tre camion sono stati coinvolti in un tamponamento. A perdere la vita, incastrato tra le lamiere, l’autista rumeno di 53 anni alla guida del secondo tir.

Gli altri due guidatori non sono gravi. Lo scontro è avvenuto attorno alle 10.30 nella corsia sud, all’altezza del cavalcavia tra Vò destro e Vò sinistro. Sul posto i vigili del fuoco di Ala, Avio e i permanenti di Trento. Pesanti disagi al traffico.