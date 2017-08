Tragedia in Presanella, Grande gesto di generosità della famiglia: donati gli organi del ragazzo deceduto

Connect on Linked in

Sono stati donati gli organi del ragazzo deceduto in seguito all’incidente di domenica scorsa in Presanella

Trento – “Il padre – informa una nota dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari – ricoverato in rianimazione a Brescia, è stato informato della morte del figlio e, subito dopo, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico urgente. Dopo il risveglio ha potuto firmare il consenso alla donazione ed in questo momento sono in corso i prelievi degli organi non danneggiati dal trauma.

La collaborazione tra l’ospedale Santa Chiara di Trento e gli Spedali Civili di Brescia ha permesso di informare costantemente il padre sulle condizioni cliniche del figlio ed ha realizzato il desiderio della famiglia, così pesantemente toccata dalla tragedia, di donare gli organi del ragazzo”.