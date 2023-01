Torna in azione in Trentino la banda dei bancomat: colpo da professionisti a Cognola

Un boato in piena notte, verso le 3 di domenica, ha svegliato gli abitanti di Cognola, sobborgo sulla collina est di Trento

Trento – Torna così in azione una banda di malviventi, che ha fatto esplodere il bancomat della Cassa Rurale di Trento in piazza dell’Argentario. Danni ingenti: bancomat smantellato e porta distrutta. Anche i locali interni sono stati notevolmente danneggiati. Ancora non quantificabili l’entità di danni e bottino.

Indaga la polizia di Trento che sta vagliando anche le immagini di videosorveglianza. Sul posto i vigili del fuoco della zona e i permanenti di Trento. Si tratta, con ogni probabilità, di una banda specializzata: per far saltare il bancomat, infatti, è stato usato del gas, introdotto all’interno con un tubo di gomma. L’auto utilizzata per il colpo è stata ritrovata semi-incendiata in Valsugana.