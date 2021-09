Terremoto, scosse in serie martedì tra Miane, Segusino e Valdobbiadene, avvertite anche a Belluno e nel Trentino orientale

Le prime scosse già dalle prime ore di martedì. Non si registrano danni nelle zone interessate

NordEst – Scosse di terremoto in serie nella notte di martedì 28 settembre in provincia di Treviso, nella zona della Valdobbiadene, a Segusino e Miane, avvertite anche nel Bellunese e in alcuni comuni del Trentino orientale.

I terremoti sono stati percepiti dalla popolazione. Il primo evento sismico è stato registrato proprio a Miane alle 2.45, con una magnitudo ML di 3.6 (scala Richter). Dopo appena un minuto, alle 2.46 ecco nella stessa zona un nuovo evento sismico, stavolta di magnitudo ML 3.7. Una manciata di minuti dopo, alle 2.49 una scossa di minore entità viene registrata invece a Segusino, la magnitudo ML è 2.0.

Passa poco meno di un’ora, alle 3.32 la terra trema in Valdobbiadene, la scossa sale di potenza, con una magnitudo ML 2.7, una seconda di assestamento si registra alle 3.42, stavolta di minore intensità con magnitudo 2.0. Passa qualche ora, e stamattina, alle 6.26, un nuovo evento sismico, sempre in Valdobbiadene: una scossa di magnituddo 2.5.

Negli ultimi mesi la zona è stata interessata da terremoti di minore entità localizzata circa 10 km più a sud-est (zona di Pieve di Soligo). Storicamente è una delle zone sismicamente più attive del Veneto.

Le scosse registrate