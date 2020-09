Situazione sotto controllo dopo allarme chimico a Rovereto

Posted on

Nuova tragedia sulle Dolomiti trentine. Qesta volta la vittima è un turista ceco di 84 anni. E’ morto precipitando per 200 metri dalle Pale di San Martino di Castrozza, in Trentino. Venerdì pomeriggio l’anziano stava salendo lungo la via ferrata Bolver-Lugli quando ha perso l’equilibrio cadendo nel vuoto. Il suo compagno di escursione un connazionale […]