Primiero, Attenzione alla simulazione incendio boschivo con elicottero sul monte Bedolè: domenica 22 maggio dalle 8 alle 12

L’Unione distrettuale dei vigili del fuoco volontari di Primiero informa la popolazione di una manovra che interesserà tutti i corpi della zona, domenica mattina. Nessun allarme quindi, si tratta solo di una esercitazione per migliorare le capacità di intervento

Primiero (Trento) – “L’esercitazione – conferma l’Ispettore locale Alberto Tisot – coinvolge tutti i corpi della Comunità di Primiero e si terrà domenica 22 maggio dalle ore 8 alle ore 12. Servirà per migliorare le capacità di intervento in caso di incendio, in un periodo di grande siccità e con notevoli ostacoli dopo la tempesta Vaia. Il monte Bedolè è stata infatti una delle zone più colpite in quel periodo”.

La complessa manovra, simula un incendio boschivo sul monte Bedolè a Primiero. Interverrà anche l’elicottero da Trento e sarà quindi visibile sia da Primiero che dal vicino Vanoi. Si invita quindi la popolazione a non preoccuparsi per la presenza di vigli del fuoco in zona dalla mattinata con sorvoli del velivolo della protezione civile trentina.