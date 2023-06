Rapina con pistola giocattolo in Trentino, denunciato 16enne. Vandalismi anche in Bassa Atesina

Posted on

Intervento in videoconferenza del ministro del lavoro e delle politiche sociali, Enrico Giovannini Riva del Garda (Trento) – “Abbiamo sentito dal ministro Enrico Giovannini parole di apprezzamento per la nostra attenzione alle politiche familiari ma non solo: il ministro ha parlato di Trentino apripista anche in tema di politiche del lavoro e di politiche di […]