Pa: Boeri (Inps), dati su lavoro mai troppi, anzi ne mancano

‘Servono su lavoro nero, licenziamenti, formazione, retribuzioni’

Trento - I dati sul lavoro non sono mai troppi, anzi servono molto e “ne mancano, ad esempio sul lavoro irregolare, i licenziamenti, le variazioni delle mansioni nel tempo, su chi paga la formazione, sulle retribuzioni nei diversi contratti di lavoro e l’inquadramento, così come sulle ore lavorate e le retribuzioni in economia condivisa, la cosiddetta sharing economy”.

A dirlo il presidente dell’Inps, Tito Boeri, intervenuto a Trento in un convegno organizzato dall’Irvapp, ‘L’integrazione tra archivi amministrativi e indagini campionarie come strumento per le analisi socio-economiche, il disegno e la valutazione di politiche pubbliche’ alla Fondazione Bruno Kessler (Fbk).

“Spesso sui giornali – ha osservato Boeri – vengono evidenziate differenze tra i dati dell’Istat, dell’Inps e del ministero del lavoro, ma si tratta in realtà di dati non comparabili, perché offrono informazioni diverse. Detto ciò, esiste di certo un problema di fondo, ovvero la complessità del monitorare l’evoluzione del mercato del lavoro”.

In breve