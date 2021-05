Nessun nuovo decesso in Trentino Alto Adige fino a domenica 9 maggio

La situazione aggiornata in Regione

Trento/Bolzano – Per il sesto giorno consecutivo, non si registrano decessi da covid-19 in Trentino e a questa buona notizia si affiancano anche altri valori positivi, come ad esempio l’assenza di contagi fra ultra ottantenni o la diminuzione del numero di ricoverati negli ospedali. I nuovi contagi sono 57 (34 positivi al molecolare e 23 all’antigenico).

Nel bollettino dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari si specifica che fra i nuovi casi positivi, 30 sono asintomatici e 26 pauci sintomatici. I contagi fra bambini e ragazzi sono 19, dei quali 3 in fascia 0-2 anni, 6 tra 3-5 anni, 3 tra 6-10 anni, 1 tra 11-13 anni e 6 tra 14-19 anni. Ieri le classi in quarantena erano 64.

Ci sono poi 4 nuovi positivi nella fascia 60-69 anni e 4 tra 70-79 anni. Negli ospedali i pazienti ricoverati al momento sono 77, di cui 18 in rianimazione. Nella giornata di ieri ci sono state 4 dimissioni e 1 solo nuovo ingresso. I tamponi molecolari analizzati ieri sono stati 1.119 tamponi molecolari (787 all’Ospedale Santa Chiara e 332 alla Fem) mentre quelli antigenici notificati all’Aziensa sanitari sono stati 726.

La campagna vaccinale intanto prosegue anche di domenica: questa mattina il totale delle somministrazioni era arrivato a 216.358 (di cui 45.147 seconde dosi). Finora ad ultra ottantenni sono stati somministrate 57.228 dosi, ai cittadini tra i 70-79 anni 45.631 dosi e tra i 60-69 anni 45.735 dosi. I guariti infine, con i 113 riportati oggi dal bollettino, arrivano a 42.316.

Il punto a Bolzano

I laboratori dell’Azienda sanitaria nelle ultime 24 ore hanno effettuato 788 tamponi PCR e registrati 57 nuovi casi positivi. Inoltre 16 test antigenici positivi. A livello provinciale ad oggi (09 maggio) sono stati effettuati in totale 562.786 tamponi su 213.616 persone. Fortunatamente non si registrano nuovi decessi, confermando così il trend di questi giorni.

I numeri in breve:

Test PCR:

Tamponi effettuati ieri (8 maggio): 788

Nuovi casi testati positivi da PCR: 57

Numero delle persone testate positive da PCR al coronavirus: 47.533

Numero complessivo dei tamponi effettuati: 562.786

Numero delle persone sottoposte al test PCR: 213.616 (+179)

Test antigenici:

Numero complessivo test antigenici: 1.398.529

Numero delle persone testate positive da test antigenici: 25.806

Test antigenici eseguiti ieri: 2.692

Numero delle persone testate positive dai test antigenici: 16

Test nasali eseguiti fino al 07.05.2021 (senza scuole) 156.105 test, di cui 263 positivi

Test nasali nelle scuole (fino al 07.05.2021)

392.533 test totali in 533 scuole, 350 risultati positivi, di cui 177 confermati con PCR positivo, 118 PCR negativi, 43 in attesa del risultato o da verificare

In breve