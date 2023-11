Malga Rolle: prosegue la gestione del Caseificio di Primiero dal 1982

L’Agenzia provinciale delle foreste demaniali della Provincia di Trento, ha rinnovato nelle scorse settimane la gestione dell’Agritur Malga Rolle, situata a poche centinaia di metri dal noto valico, dando continuità ad una storia iniziata nel 1982

Passo Rolle/Primiero (Trento) – “Siamo veramente soddisfatti di poter dare continuità a quest’esperienza, che rappresneta un vero e proprio centro di riferimento, che rispecchia i valori di un territorio ricco di storia e cultura – conferma il presidente del Caseificio, Cesare Scalet – Primiero si distingue per un fortissimo rapporto con l’alpeggio e le malghe, che la nostra filiera custodisce e gestisce con grande orgoglio. Questo, oltre a permetterci di produrre le nostre eccellenze casearie come: il Botìro, il Trentingrana e il Primiero Stagionato da latte di Malga, ci consente di generare un valore che coinvolge anche le famiglie dei circa trenta collaboratori che ci supportano in modo permanente e durante il periodo dell’alpeggio diventano oltre sessanta”.

L’Agritur Malga Rolle, con la gestione del Caseificio di Primiero, rimane attiva per undici mesi l’anno, a presidio del territorio e non vuole essere soltanto un punto di ristorazione. Il territorio che comprende le Valli di Primiero e Vanoi rappresenta la realtà trentina con più malghe attive – conferma il Caseificio locale, con il direttore Alberto Bettega – conferenti latte durante il periodo dell’alpeggio, con una raccolta che si aggira su circa 8000 quintali a stagione.