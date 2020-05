Lavori in corso a Passo Rolle: divieto di transito in zona rio Fosse per i mezzi pesanti

E’ stato aperto nei giorni scorsi il cantiere al ponte delle Fosse sulla strada di Rolle

Passo Rolle (Trento) – Sono iniziati nei giorni scorsi i lavori al ponte delle Fosse sulla strada di passo Rolle nel Primiero. Si circola a senso unico con semaforo su una pista provvisoria. I mezzi pesanti non possono quindi passare in questo periodo di lavori, visto il divieto presente sia a Siror che da Rolle.

Troppi mezzi pesanti in zona

Purtroppo però, nei giorni scorsi, diversi camion di legname sono arrivati in zona creando notevoli disagi, nonostante gli avvisi e la segnaletica presente.

Il divieto nasce dal fatto che sul secondo e quarto tornante verso Rolle (sinistrorsi in salita), un bilico passa a fatica. Con l’inizio dei lavori, è stata realizzata una bretellina a monte del ponte – che sarà demolito – quindi il passaggio è riservato solo a piccoli mezzi.

L’intervento a passo Rolle

Si tratta di lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte sul rio Fosse per un importo complessivo presunto di 70 mila euro. Le opere vengono realizzate dall’impresa Zugliani di Mezzano.