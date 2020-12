Coronavirus, In Trentino 3 nuovi decessi, in Alto Adige 7

Sono quasi 100 i pazienti in gravi condizioni (52 in alta intensità e 47 in rianimazione). Oltre 30 nuovi casi nelle Rsa trentine

Trento/Bolzano – In Trentino continua la crescita del numero delle persone in ospedale e dei ricoveri in rianimazione. Il bilancio dei decessi in Trentino segna tre nuove vittime che portano il totale a 730.

Le persone ricoverate oggi sono 459: 360 in reparto (+6), 52 in alta intensità e 47 in terapia intensiva (più 3 rispetto a martedì). Ci sono 33 nuovi casi in Rsa per un totale di 357 persone contagiate.

I nuovi positivi (ai tamponi molecolari: 3.705)) sono 278 con un rapporto del 7,5 per per cento. Da giovedì dovrebbero venir resi noti anche i dati relativi ai tamponi rapidi.

I casi a Bolzano

È sempre pesante il bilancio quotidiano della pandemia da coronavirus in Alto Adige: l’Azienda sanitaria provinciale segnala altri 7 decessi, che portano in totale, dall’inizio dell’emergenza, a 542. Sono stati, inoltre, accertati 317 nuovi casi positivi sulla base di 2.011 tamponi Pcr (dei quali 565 nuovi test) ed ulteriori 107 positivi sulla base di 1.639 test antifenici eseguiti martedì.

I pazienti Covid-19 ricoverati sono 33 nei reparti di terapia intensiva, 273 nei normali reparti ospedalieri, 143 nelle strutture private convenzionate e 77 in isolamento nelle strutture di Colle Isarco e Sarnes. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.458. I guariti sono 12.317 (279 in più rispetto ad ieri), ai quali si aggiungono 1.361 persone (7 in più) che avevano un test dall’esito incerto o poco chiaro e che in seguito sono risultate negative al test.