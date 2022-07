LE VOSTRE SEGNALAZIONI/Tunnel Totoga Chiuso o forse no, in piena estate? Fioccano disdette al ristorante: ma la galleria è aperta (VIDEO)

Inviate le vostre segnalazioni dai comuni del territorio. Riceviamo e pubblichiamo i vostri messaggi trasmessi anche a: redazione@lavocedelnordest.it – via whatsapp al 349/2406614 o su telegram @NordestNordest

Canal San Bovo/Imèr (Trento) – Premettiamo che la sicurezza è per tutti noi una priorità, anche in piena stagione turistica. Vale per i cantieri in corso lungo lo Schenèr, così come per il passo Brocon, chiuso da mesi (anche se una migliore organizzazione dei divieti, non guastava).

Alla luce però, delle molte segnalazioni di questi giorni, invitiamo i Comuni di Imèr e Canal San Bovo, a chiedere maggiori garanzie sulle chiusure del tunnel Totoga e sui tratti di viabilità di competenza, per manutenzione, comunicandole possibilmente anche ai propri residenti. Sulle pagine social dei due Enti, purtroppo non ci sono comunicazioni in merito, in questi giorni. Anche questo, può fare la differenza nel turismo.

Dopo le errate segnalazioni dei giorni scorsi da viaggiareintrentino (tunnel Totoga chiuso 11-13 / 13-15 luglio con diffusione su radio e tv), giovedì sera riceviamo e pubblichiamo la seguente segnalazione che merita davvero particolare attenzione. Nella serata di mercoledì 13 luglio invece, i nostri lettori ci segnalano galleria chiusa.

L’amarezza di chi lavora nel Vanoi

“Buonasera, siamo i proprietari dell’Hostaria La Gamela di Lausen a Canal San Bovo. Volevamo segnalare questo video (in basso ndr) inerente la chiusura del tunnel Totoga. Dal 13 al 15 luglio dalle ore 20 alle 05, la galleria doveva essere chiusa per manutenzione. Questo ha creato notevoli disagi per la nostra attività, poichè svariati nostri ospiti provenienti dal Primiero ma non solo, hanno rinunciato a venire a cena da noi, perché al ritorno avrebbero dovuto fare il Passo Gobbera.

Crediamo – si legge nella segnalazione – non sia possibile in piena stagione effettuare chiusure del genere, soprattutto con orari simili. Ma non è finita qui. Ci hanno segnalato giovedì in serata, che i cartelli all’ingresso del tunnel, partendo da Lausen, non ci sono più, perciò molta gente del paese, per raggiungere il Primiero è passata giustamente in galleria non vedendo più cartelli, ed essendo il semaforo verde.

A questo punto prendiamo l’auto e percorriamo la galleria per verificare. Non c’è nessun lavoro in corso e sono le 21.40 di giovedì sera. Cosa a dir poco imbarazzante, però all’ingresso del tunnel, sul versante Imèr – Primiero, ci sono ancora i cartelli di divieto. Ci prendono forse in giro? Noi siamo senza parole. Spero possiate segnalare questo scandalo”.

Tunnel Totoga aperto o chiuso?

