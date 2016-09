Feltre, Riparte il ciclo “Ulss 2 incontra. I mercoledì della Salute”

Primo appuntamento mercoledì 21 settembre in sala convegni

FELTRE - Riparte il ciclo di incontri “Ulss 2 incontra. I mercoledì della salute”, la serie di serate organizzate dall’Ulss 2 a partire dal 2013 e rivolte alla cittadinanza per approfondire tematiche legate alla promozione della salute, alla prevenzione e alla cura delle malattie e ad aspetti di bioetica o di attualità in ambito socio sanitario.

Visto il gradimento delle precedenti edizioni, la formula rimane la stessa: un incontro settimanale alle 18 di circa un’ora più uno spazio riservato alle domande dei partecipanti. Le serate saranno organizzate all’interno dell’Ospedale di Feltre oppure nei comuni dell’Ulss 2 e in Primiero.

Dopo la pausa estiva, il ciclo riprende mercoledì 21 settembre alle 18.00 in sala convegni all’ospedale di Feltre. Si parlerà di “Mal di schiena” con Massimo Ballotta, direttore dell’UOC Recupero e rieducazione funzionale e con le coordinatrici delle fisioterapiste Fiorenza Paci e Annalisa Zampini.

Mercoledì 28 settembre, sempre alle 18.00, in sala convegni, si parlerà dell’alimentazione nell’anziano con il direttore FF della UOC di geriatria Anna Casanova e la dietista Veronica Morghen.

Dopo una fase di sperimentazione tra giugno e settembre 2013, il ciclo di incontri a carattere divulgativo rivolto alla cittadinanza era ripartito ufficialmente ad ottobre 2013 con l’obiettivo di promuovere attivamente la prevenzione e la tutela della salute, informare su temi di interesse quotidiano con linguaggio fruibile ai non addetti ai lavori per “rendere facili scelte salutari” e per fare in modo che l’Ospedale non sia solamente un luogo di cura ma anche un luogo “aperto” e vicino alla cittadinanza.

Gli incontri sono proseguito per tutto il 2014, il 2015 e il 2016diventando un appuntamento fisso e un’occasione di scambio di informazioni per numerosi cittadini.

Tra gennaio e giugno 2016 sono stati organizzati 20 incontri che hanno coinvolto complessivamente oltre 1.700 cittadini, con una media di oltre 80 partecipanti per ogni incontro, tra cui un gruppo che ha frequentato con costanza e in modo attivo gli appuntamenti.

Le tematiche affrontate hanno spaziato dalla prevenzione, alla diagnosi e cura di alcune patologie tra le più diffuse, a consigli sull’alimentazione, a tematiche di carattere sociale fino alla sicurezza negli ambienti di vita. I temi proposti hanno riguardato tutte le fasce di età, dai neonati ai “grandi vecchi”. Gli argomenti proposti sono stati individuati tenendo conto dei suggerimenti dei cittadini stessi e delle tematiche di attualità in particolare per l’appuntamento riservato al “fatto del mese”.

Gli eventi che nei primi sei mesi del 2016 hanno richiamato più partecipanti, che è stato possibile accoglie grazie alla maggior capienza della nuova sala, sono stati quelli con titolo “Dopo i 50: uomini e donne a confronto”, “Alimentazione e attività fisica in menopausa”, “Vertigini” e “Come misurare la pressione” con oltre 150 partecipanti per ogni edizione.

Si ricorda che i prossimi appuntamenti e il materiale presentato sono disponibili nel sito www.ulssfeltre.veneto.it cliccando sul banner “Mercoledì della salute” che si trova all’interno delle sezioni Ospedale o Territorio o Prevenzione.