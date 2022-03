Emergenza Ucraina: Trentino Alto Adige in Moldavia. Friuli in Slovacchia, aiuti anche da Lombardia, Piemonte e Umbria

Cerimonia di consegna del campo per l’accoglienza di 250 rifugiati allestito a Michalovce dalla Protezione Civile italiana e dai volontari della regione Friuli Venezia Giulia. Consegnato nuovo carico di medicinali e attrezzature mediche messo a disposizione da Lombardia, Piemonte, Umbria. Il convoglio, partito da Palmanova il 21 marzo, è arrivato nell’hub logistico di Suceava in Romania. Trentino Alto Adige arrivato in Moldavia

NordEst – La colonna mobile del Trentino Alto Adige ha raggiunto la frontiera verso metà pomeriggio di mercoledì. I mezzi di Servizio prevenzione rischi, vigili del fuoco volontari e permanenti, Nuvola, Croce rossa e Croce bianca altoatesina sono stati controllati seguendo una corsia preferenziale.

Mercoledì sera, il passaggio dei trentini per Leuseni e in serata l’arrivo a Chișinău, capitale della Moldavia. Nella notte, l’arrivo anche dei tre mezzi (rimasti centinaia di chilometri più indietro dopo la riparazione della cucina mobile dei Nuvola) con il capo missione Giovanni Giovannini. Ad una trentina di chilometri dalla città si trova il centro logistico dove domani mattina sarà scaricato il materiale necessario per l’allestimento di un campo per l’accoglienza di 500 persone in fuga dalla guerra. Nelle stesse ore si procederà con la consegna dei beni di prima necessità raccolti dalla Caritas presso le parrocchie che stanno accogliendo i profughi.

NordEst in prima linea per l’Ucraina

Cerimonia di consegna del campo per l'accoglienza di 250 rifugiati dall'🇺🇦 allestito a Michalovce dalla Protezione Civile italiana e dai volontari della regione Friuli Venezia Giulia. 🇮🇹🇸🇰 #CentoItalieinSlovacchia #standforUkraine #DPCgov #StrongerTogether pic.twitter.com/t2ywDQAu4d — Italy in Slovakia (@ItalyinSK) March 23, 2022

🇮🇹🤝🇺🇦 Aiuti per #Ucraina: #22marzo come si allestisce un campo di accoglienza per 250 persone? Si fa così 👇🏻

Buon lavoro al team italiano di #protezionecivile in missione in Slovacchia pic.twitter.com/MUvgPJR68O — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 22, 2022

🚚 Direzione Moldavia! #23marzo Siamo in viaggio con il convoglio della #protezionecivile che trasporta il campo di accoglienza per la popolazione #ucraina. Arrivo previsto in giornata 🇮🇹🤝🇺🇦@dpcpat1 @ProvinciaBZ @eu_echo pic.twitter.com/mFbdnc0bPi — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 23, 2022

https://twitter.com/DPCgov/status/1506638954925379599

🇮🇹🇺🇦 Aiuti per #Ucraina: consegnato il nuovo carico di medicinali, materiali di consumo e attrezzature mediche messo a disposizione da Lombardia, Piemonte, Umbria. Il convoglio, partito da Palmanova il 21 marzo, è arrivato oggi #23marzo nell'hub logistico di Suceava in Romania 🇪🇺 pic.twitter.com/IK9ZNkVQAA — Dipartimento Protezione Civile (@DPCgov) March 23, 2022