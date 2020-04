Emergenza Covid-19, messa in streaming dalla chiesa di Mezzano

Posted on

Il presidente della Comunità di Primiero, Roberto Pradel ha ribadito come il rapporto con Feltre sia storico e proficuo, sottolineando che la convenzione in essere tra la Provincia di Trento e la Regione Veneto scadrà a fine 2016 ma che sarà fatto di tutto per il suo naturale rinnovo Primiero (Trento) – Al centro dell’attenzione in particolare […]