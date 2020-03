Emergenza Coronavirus Veneto, Zaia conferma Centri Covid in ogni provincia: videoconferenza Regione Veneto 15 marzo

Emergenza Covid-19, Zaia conferma Centri in ogni provincia: la videoconferenza del 15 marzo

NordEst – “In Veneto verranno attivati centri Covid-19 in ogni provincia”. Lo ha detto il Governatore del Veneto Luca Zaia, nella sede della Protezione civile, sulle prossime azioni di contrasto al Coronavirus in regione. “Saranno attrezzati negli ospedali – ha spiegato – 1.300 posti, altri 212 in pneumatologia e 206 di terapia intensiva; a questi si aggiungono i 700 negli ex ospedali che stiamo riaprendo per circa 3mila nuovi posti letto”.

“E’ un piano di emergenza in essere – ha aggiunto – valutato negli ultimi 4 giorni e calibrato anche sull’ordinaria amministrazione”. Gli ospedali sono per le Dolomiti un’ala dell’ospedale di Belluno; l’ospedale di Vittorio Veneto e il San Camillo per Treviso; l’ospedale di Dolo, Villa Salus e i nosocomio di Jesolo per Venezia; l’ospedale di Trecenta per Rovigo; l’ospedale di Schiavonia per Padova dove quello del capoluogo resta comunque di riferimento regionale; l’ospedale di Santorso per Vicenza ed in fine per Verona gli ospedali Borgo Trento in città e Villafranca.

Pubblicato da Luca Zaia su Domenica 15 marzo 2020