Doppio intervento dell’elicottero domenica a Primiero: ai Piani della Cavallazza e a passo Rolle

Eliambulanza intervenuta due volte domenica pomeriggio a Primiero

Primiero San Martino di Castrozza (Trento) – Domenica mattina una squadra di terra del Soccorso alpino di San Martino di Castrozza ha recuperato una donna che si era procurata un trauma alla caviglia nei pressi del Rifugio Rosetta (Pale di San Martino) verso il ghiacciaio della Fradusta. La donna – non in grado di proseguire l’escusione – è stata trasportata con barella portantina fino alla funivia Rosetta, per poi essere consegnata ai sanitari.

Nel pomeriggio di domenica, verso le 15.15, un altro intervento si è reso necessario per aiutare una donna in difficoltà in zona Piani della Cavallazza (San Martino di Castrozza). L’escursionista non era più in grado di proseguire dopo essersi trovata in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da salti di roccia, a causa di molte piante divelte sul percorso.

E’ stato chiesto quindi l’intervento dell’elicottero che è riuscito a individuare l’escursionista e a recuperarla a bordo del velivolo per trasportarla a valle, illesa.

Incidente stradale a Passo Rolle

Dopo ‘intervento sulle pale, l’elisoccorso è intervenutoanche a Passo Rolle, poco distante per un incidente fra due auto in zona malga Rolle. Per cause da accertare, i due mezzi si sono scontrati frontalmente nel tornante prima della malga.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i Vigili del fuoco di San Martino di Castrozza e l’elicottero di Trentino Emergenza. Nell’incidente sono rimasti coinvolti in modo non grave, un giovane di 35 anni, un uomo di 75 e una donna di 78.