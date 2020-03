Coronavirus, nel Bellunese 10 ricoverati, 2 in terapia intensiva. In Veneto 771 positivi

Si tratta di un paziente a Belluno e di uno a Feltre, ultrasettantenni e con patologie pregresse. Rispetto a domenica, il numero di persone con tampone positivo al Coronavirus è cresciuto di 6 unità, passando da 29 a 35 nel Bellunese. L’ultimo report della Regione Veneto aggiorna a 771 il numero complessivo, con 27 nuovi malati. In aumento anche i decessi, saliti adesso a 21. Negli ospedali della regione sono ricoverate 203 persone con diagnosi di Covid-19, 61 di queste nei reparti di terapia intensiva. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati invece 37 i pazienti dimessi. Dopo giorni di stabilità, anche nel cluster di Vo’ è stato registrato un nuovo caso di positività

Feltre (Belluno) – Sono 10 le persone ricoverate in provincia di Belluno per sospetto Coronavirus. L’Ulss 1 Dolomiti, precisa che tra i ricoverati ce ne sono 2 in terapia intensiva (un paziente a Belluno e uno Feltre), ultrasettantenni e con patologie pregresse, in attesa di esito del tampone.

ll bollettino dell’Ulss 1 aggiornato alle 16 di lunedì 9 marzo: 10 ricoveri ospedalieri per sintomatologia sospetta di Covid-19 (+4 ) e 169 persone in isolamento domiciliare fiduciario (+35).

Esteso l’orario del numero aziendale

La situazione dei servizi in Ulss Dolomiti è in evoluzione, in base all’esito delle indagini epidemiologiche e dei tamponi eseguiti sul personale sanitario e in attesa della pubblicazione del Decreto Legge che consentirà la riammissione in servizio dei sanitari risultati negati al tampone. Verrà adottato un modello di sorveglianza, che garantisca da un lato il massimo della sicurezza per gli operatori sanitari e dall’altro consenta la continuità delle prestazioni sanitarie.

Da martedì 10 marzo 2020 il numero aziendale dedicato per le informazioni sul Covid-19 : 0437/514343 sarà attivo tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00. Si affianca al numero nazionale 1500 e al numero verde Regione Veneto 800 462 340.

Ospedale di Feltre. Continua la sospensione dei ricoveri in geriatria (garantendo eventuali ricoveri in ambito geriatrico all’interno del dipartimento di area medica di Feltre presso gli altri reparti); va avanti anche la sospensione degli interventi programmati del dipartimento chirurgico (garantendo invece le urgenze). Tutte le altre attività dell’ospedale sono proseguite con gli accorgimenti preventivi disciplinati dalla normativa. Fino a lunedì 9 marzo l’accesso nord sarà chiuso.

Ospedale di Agordo. Continua la sospensione dei ricoveri dal territorio o da altre strutture sanitarie per la medicina/lungodegenza/ospedale di comunità; prosegue anche la sospensione dell’attività ambulatoriale della medicina e la sospensione dell’attività chirurgica in chirurgia generale e ortopedia (queste sospensioni prevedono che i ricoveri e le prestazioni urgenti vengano garantiti dagli altri ospedali dell’Ulss). Tutte le altre attività dell’ospedale sono proseguite con gli accorgimenti preventivi disciplinati dalla normativa.

In breve

La Prefettura di Belluno ha attivato una linea telefonica dedicata (0437/952465) alla quale i cittadini possono rivolgersi per informazioni attinenti l’attuazione del decreto del presidente del Consiglio dei ministri dell’8 marzo 2020. Al di fuori di questi orari, così come per ogni ulteriore esigenza, la Prefettura è raggiungibile al numero 0437/952499, attivo 24 ore su 24, festivi inclusi.