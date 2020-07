Consiglio Comunità di Primiero, ultima seduta venerdì 31 luglio alle 8.30, a breve la nomina dei Commissari

Mentre nei Comuni si stanno ultimando le liste elettorali in vista delle elezioni del 20 settembre, il Consiglio della Comunità di Primiero torna a riunirsi venerdì mattina per l’ultima seduta. Ecco l’ordine del giorno dei lavori

Primiero (Trento) – Il Consiglio della Comunità di Primiero è convocato d’urgenza, in prima convocazione, per le ore 8.30 di venerdì 31 luglio, presso la Sala Consiliare, fino al termine dei lavori stessi, per la trattazione del seguente ordine del giorno:

Designazione Consiglieri incaricati delle funzioni di scrutatori. Comunicazioni del Presidente. 2^ variazione al Bilancio di Previsione 2020-2022. Variazione di assestamento generale e controllo salvaguardia equilibri di bilancio ai sensi dell’art.175, comma 8 e art.193 del D.L. 18.08.2000, n.267. Approvazione Accordo di Programma opere sovracomunali (APOS) della Comunità di Primiero con i Comuni di Canal San Bovo, Imer, Mezzano, Primiero San Martino di Castrozza e Sagron Mis. Nomina Revisore di Conti per il triennio 1° ottobre 2020 – 30 settembre 2023. Rinnovo incarico al dott. Marco Doff Sotta. Gestione associata di servizi e attività sovra comunali. Proroga convenzioni n. 247/Rep., di data 10.01.2017, n. 254/Rep., di data 6.03.2017 e n.255/Rep., di data 6.03.2017, per il periodo 01.01.2021 – 31.12.2021. Documento Unico di Programmazione 2021-2023. Indirizzi programmatici strategici. Presa d’atto presentazione al Consiglio. Approvazione dello schema di convenzione per la governance della società di sistema Trentino Digitale Spa ed autorizzazione alla sua sottoscrizione. Approvazione dello schema di convenzione per la governance della società di sistema Trentino Riscossioni Spa ed autorizzazione alla sua sottoscrizione. Ambito Turistico unico per Primiero.

In breve

Nuovo punto informativo a Primiero da agosto, sull’amministratore di sostegno

Sportello Cinformi a Primiero: date e orari