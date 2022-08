Cade dal sentiero e muore sul Macaion: la vittima è Robert Eccel

Molto noto in zona, è precipitato durante la discesa

Bolzano – Robert Eccel, 73 anni, grande amante della montagna e molto conosciuto a Bolzano per la sua famiglia, nota nel commercio, è morto nel primo pomeriggio di domenica 28 agosto mentre scendeva dal monte Macaion.

Eccel è caduto da un punto elevato del versante montuoso, in località Eisenstadt, a nord della cima, all’imbocco del sentiero che scende a valle. A dare l’allarme e far intervenire i soccorsi due escursionisti suoi amici che erano con lui. Nel resoconto del soccorso alpino di Appiano l’uomo, poco dopo le 14, è scivolato dal sentiero cadendo lungo il versante decine di metri più in basso. Troppo gravi le ferite riportate, per Eccel non c’è stato nulla da fare.